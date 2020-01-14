Рада избрала нового главу комитета по вопросам правовой политики

14 января Верховная Рада избрала депутата от "Слуги народа" Андрея Костина главой комитета Рады по вопросам правовой политики, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
За соответствующий проект постановления №2732 проголосовали 296 народных депутатов.
Ранее Костин был заместителем председателя правового комитета.
27 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющей обязанности директора ГБР нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.
2 января 2020 года Венедиктова объявила о намерении сложить депутатские полномочия. 14 января Рада досрочно прекратила ее полномочия.