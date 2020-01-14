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ПОЛИТИКА

Рада избрала нового главу комитета по вопросам правовой политики

Комитет Рады по вопросам правовой политики вместо нардепа Ирины Венедиктовой, которая стала временно исполняющей обязанности руководителя Государственного бюро расследований Украины, возглавил депутат от "Слуги народа" Андрей Костин.

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Ранее Костин был заместителем председателя правового комитета Рады
Ранее Костин был заместителем председателя правового комитета Рады 
Фото: Ukrainian Bar Association / Facebook

14 января Верховная Рада избрала депутата от "Слуги народа" Андрея Костина главой комитета Рады по вопросам правовой политики, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За соответствующий проект постановления №2732 проголосовали 296 народных депутатов.

Ранее Костин был заместителем председателя правового комитета.

27 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющей обязанности директора ГБР нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

2 января 2020 года Венедиктова объявила о намерении сложить депутатские полномочия. 14 января Рада досрочно прекратила ее полномочия.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, комитет, Ирина Венедиктова, ГБР, нардеп Андрей Костин
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