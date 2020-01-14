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В госсекторе специалистам следует платить больше, чем в среднем предлагают на рынке – Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что задача государства – за три-четыре года перейти к справедливому рынку оплаты труда всех госслужащих.

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Бородянский: На госслужбе сейчас работает более 200 тыс. человек
Бородянский: На госслужбе сейчас работает более 200 тыс. человек
Фото: Міністерство культури, молоді та спорту України / Facebook

В государственном секторе Украины зарплаты для специалистов должны быть выше, чем им предлагают в бизнесе. Такое мнение выразил 13 января в Facebook министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

"Какое вознаграждение за свою работу должны получать госслужащие в Украине? Обращаю внимание, что мы должны говорить не о конкретных фамилиях, а о должности, соответствующей определенному набору профессиональных качеств и функциональным обязанностям по уровню должности. Если мы, как общество, хотим привлекать лучших специалистов рынка, то государственная служба должна им предлагать вознаграждение не ниже средней медианы рынка, а если мы действительно хотим лучших, то выше того, что в среднем может предложить рынок", – написал министр.

По его словам, по состоянию на 2018 год медиана рынка для генерального директора в Украине составляет 212 000 грн, исполнительного директора – 191 000 грн, специалиста уровня эксперта (не имеющего подчиненных) – 28 800 грн.

"Теперь сравним это с государственным сектором. Должность заместителя министра сравнима с должностью первого заместителя генерального директора из группы должностей "генеральные менеджеры" как с наиболее подходящей по функциональным обязанностям и по уровню должности в организации структуры", – отметил Бородянский.

Он считает, что "государственная служба должна быть почетной работой, куда обязаны привлекать лучших специалистов с рынка Украины".

"Чтобы действительно привлекать лучших, мы должны предлагать им даже лучшие условия, чем те, которые им предлагают на рынке коммерческих компаний. Такой максимально прозрачный подход не только будет предотвращать коррупционные риски, но и создавать здоровую и качественную конкуренцию на рынке труда. Это касается позиции любого специалиста государственной службы – эксперта или специалиста по документообороту, любого", – подчеркнул министр.

По его мнению, критерий должен быть один – "это должны быть лучшие специалисты на рынке".

"На государственной службе сейчас работает более 200 тыс. человек. И задача государства за три-четыре года перейти к понятному и справедливому рынку оплаты труда всех государственных служащих. И в первую очередь – рядовых работников государственного аппарата. Потому что если в больнице будет работать лучший главный врач, но не будет квалифицированных хирургов, то оперировать больного будет некому. Уровень качества управления всегда зависит в первую очередь от рядовых сотрудников. А повышение качества управления – это огромный потенциал для развития экономики", – заявил Бородянский.

Он также назвал свою зарплату на должности министра. 

"За 2019 год я получил 151 378 грн. Из них в сентябре 7360 грн, в октябре – 40 250 грн, в ноябре – 12 880 грн, в декабре – 90 888 грн. То есть средняя зарплата за месяц составляла 37 844 грн без учета налогов", – объяснил Бородянский.

https://www.facebook.com/Borodyanskiy.Volodymyr/posts/1346682955503752

13 января "Украинская правда" со ссылкой на данные электронного декларирования и СМИ сообщила, что Бородянский в декабре 2019 года получил зарплату в 112 904 грн, его первый заместитель Анатолий Максимчук – более 405 000 грн.

Теги: зарплата, рынок, Владимир Бородянский, Анатолий Максимчук
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