Бородянский заявил, что инициировал увольнение Марины Порошенко с поста главы набсовета Украинского культурного фонда

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что он требовал увольнения бывшей первой леди Марины Порошенко с должности главы Украинского культурного фонда, чтобы исключить "политизированность позиции председателя набсовета".

Бородянский: Новый глава совета будет избран на заседании в январе 2020 года Фото: Міністерство культури, молоді та спорту України / Facebook

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что сам инициировал увольнение с поста главы наблюдательного совета Украинского культурного фонда бывшей первой леди Украины Марины Порошенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"На прошлой неделе я обратился в наблюдательный совет Украинского культурного фонда с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Марины Порошенко на посту главы наблюдательного совета. Убежден, что для государственного учреждения, каковым является Украинский культурный фонд, важно оставаться вне политических споров и исключить политизированность позиции председателя наблюдательного совета", – отметил Бородянский.

Он напомнил, что Марина Порошенко сама подала заявление на увольнение с должности, и добавил, что новый глава совета будет избран на заседании в январе 2020 года.

23 марта 2017 года Верховная Рада поддержала законопроект №5491 об Украинском культурном фонде – бюджетном учреждении, которое будет выполнять специальные функции по содействию национально-культурному развитию страны. Президент Петр Порошенко подписал его 21 апреля 2017 года.

19 января 2018 года наблюдательный совет фонда возглавила первая леди Украины Марина Порошенко.

Сегодня она сказала, что написала заявление об увольнении, как того хотели в Офисе президента.