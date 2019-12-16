Марина Порошенко заявила об уходе с поста главы Украинского культурного фонда из-за давления со стороны Офиса президента

Бывшая первая леди Марина Порошенко подала заявление об отставке с поста главы Украинского культурного фонда. По ее словам, главная претензия к ней у Офиса президента – ее фамилия.

Супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина написала заявление о досрочном прекращении полномочий главы Украинского культурного фонда. Причиной своего увольнения она назвала давление со стороны Офиса президента. Об этом говорится в видеообращении, обнародованном на сайте партии "Европейская солидарность".

"Несколько дней назад от министра культуры, молодежи и спорта Украины в наблюдательный совет Украинского культурного фонда поступило предложение досрочно прекратить мои полномочия как председателя наблюдательного совета. Понятно, что этот шаг инициирован Офисом президента и о культуре в этой ситуации там явно не думали", – отметила Порошенко.

По ее мнению, претензии к ней со стороны действующей власти связаны с ее фамилией.

"Претензия ко мне одна – моя фамилия. Я ношу ее более 30 лет и горжусь ею. Она вошла в историю Украины, и никто – ни нынешний президент, ни министр культуры – вычеркнуть ее не сможет. Поэтому фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост также не буду. Я имею честь", – подчеркнула Порошенко.

23 марта 2017 года Верховная Рада поддержала законопроект №5491 об Украинском культурном фонде – бюджетном учреждении, которое будет выполнять специальные функции по содействию национально-культурному развитию страны. Президент Петр Порошенко подписал его 21 апреля 2017 года.

19 января 2018 года наблюдательный совет фонда возглавила первая леди Украины Марина Порошенко.