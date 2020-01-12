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Бородянский анонсировал запуск бесплатной платформы для изучения украинского языка

Работу онлайн-платформы для изучения украинского языка планируют запустить до 1 сентября 2020 года, сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

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Бородянский о платформе для изучения украинского языка: Курсы будут сфокусированы на определенные категории
Бородянский о платформе для изучения украинского языка: Курсы будут сфокусированы на определенные категории
Фото: Міністерство культури, молоді та спорту України / Facebook

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал запуск платформы для изучения украинского языка. Об этом он написал в Telegram 10 января.

"До 1 сентября 2020 года министерство планирует запустить работу бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка. Учебные курсы будут сфокусированы на определенные отдельные категории: те, кто знает язык, но хочет улучшить; те, кто не знает и планирует изучение "с нуля"; государственные служащие, которые хотят усовершенствовать знания, и тому подобное", – написал он.

16 июля в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Теги: украинский язык, Владимир Бородянский, Министерство молодежи, культуры и спорта
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