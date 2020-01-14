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Подозреваемого в организации убийства Окуевой суд отправил под арест

Под стражу подозреваемого в организации убийства добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина Святошинский райсуд Киева отправил на 60 суток.

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Подозреваемый заявил, что об убийстве Окуевой узнал после задержания
Подозреваемый заявил, что об убийстве Окуевой узнал после задержания
Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина. Трансляцию заседания вело "Радіо Свобода".

Судья Ярослава Марко отправила подозреваемого под арест на 60 суток, до 11 марта.

Адвокат заявил, что будет обжаловать решение.

Прокуратура просила арестовать Редькина на 60 суток, предполагая, что тот будет влиять на расследование.

Защита опровергала такое предположение, акцентируя внимание на состоянии здоровья подозреваемого.

Обвинения в свой адрес Редькин отвергает. Он заявил, что об убийстве Окуевой узнал после задержания.

Уроженца Дагестана Редькина задержали 12 января. Тогда министр внутренних дел Украины Арсен Аваков информировал, что Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в том числе в убийстве Окуевой. По словам министра, ДНК одного задержанного "совпала с ДНК на брошенном на месте преступления оружии". Позже оказалось, что речь шла о Редькине.

30 октября 2017 года в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находились доброволец Адам Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена Окуева была смертельно ранена в голову. 8 ноября в областной полиции заявляли, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет.

Теги: убийство, арест, Амина Окуева, Святошинский суд, судья, суд, Игорь Редькин
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