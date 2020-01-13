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Ислямов: Так и не увидел какого-то просвета в деле Окуевой, чтобы рассчитывать, что мы узнаем заказчика убийства

Руководитель крымскотатарского телеканала ATR, глава общественной организации "Аскер" Ленур Ислямов в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал, что не увидел связи между убийством украинской военнослужащей Амины Окуевой и задержанными по этому делу подозреваемыми.

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Ислямов: Амина символ сопротивления Украины
Ислямов: Амина – символ сопротивления Украины
Фото: atr.ua

Информация, озвученная на брифинге 13 января начальником Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андреем Небитовым, не дает оснований надеяться на то, что общественность узнает имя заказчика убийства украинской военнослужащей Амины Окуевой. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил руководитель крымскотатарского телеканала ATR, глава общественной организации "Аскер" Ленур Ислямов.

"Мы не понимаем многие вещи, которые делает полиция. Расследовалось одно дело, потом переключились на другое. Я не увидел тут никакой связи. Может, это просто была плохая пресс-конференция – то они не могут сказать, это они тоже не могут сказать. Кого поймали – непонятно, за что поймали – тоже не ясно. Вообще у нас пресс-конференции правоохранителей медийно очень плохо организованы. Лишь вырванные куски информации – четкого месседжа нет. После них остается много вопросов. Аналогичная ситуация была и с брифингом по делу [об убийстве журналиста Павла] Шеремета. И тут точно так же – я не увидел связи между задержанными лицами и убийством Амины. Мы разговаривали с ее мамой – она тоже ничего не поняла", – отметил Ислямов.

Он считает, что за этим убийством стоит президент РФ Владимир Путин.

"Мы знаем Амину – она была ярким патриотом Украины. Нужно было максимально задействовать полицию, чтобы как можно быстрее найти убийцу. Амина – символ сопротивления Украины. Была, есть и будет. Я так и не увидел какого-то просвета в деле об убийстве Амины, чтобы рассчитывать, что мы узнаем заказчика и исполнителя. Да, мы знаем, что в конечном итоге за этим стоит Путин. Но вопрос – кто это убийство планировал и организовывал? И это очень важно для нас. Чтобы такого не повторялось", – подчеркнул Ислямов.

30 октября 2017 года в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находились волонтер Адам Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена Окуева была смертельно ранена в голову.

12 января 2020 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков информировал, что Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Окуевой. В Национальной полиции Украины заявили, что был задержан вероятный организатор.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что ДНК задержанного совпала с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии. 8 ноября 2017 года начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович говорил, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет.

Сегодня в Нацполиции уточнили, что сразу после убийства Окуевой следствие не распространяло информацию о взятых ДНКв том числе не сообщали о ней управлению коммуникаций ведомства.

В полиции Киевской области 13 января заявили, что подозреваемому в организации убийства вручают сообщение о подозрении. Он не признает вины. По данным полиции, это убийство было заказным.

Теги: Владимир Путин, убийство, Ленур Ислямов, Амина Окуева, Нацполиция
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