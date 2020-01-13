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В Нацполиции заявили, что сразу после убийства Окуевой следствие не распространяло информацию о взятых ДНК

Смывы ДНК на месте убийства украинской военнослужащей Амины Окуевой в 2017 году взяли, но информацию об этом не распространяли, заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. 12 января 2020 года задержали вероятного организатора убийства.

Окуеву убили в октябре 2017 года
Окуеву убили в октябре 2017 года
Фото: Амина Окуева / Facebook

Сразу после убийства украинской военнослужащей Амины Окуевой в 2017 году следствие не распространяло информацию о взятых ДНК на месте преступления, заявил на брифинге 13 января глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент "ГОРДОН".

"На время 2017 года… следствие не считало возможным предоставить и распространить данную информацию, в том числе и управлению коммуникаций… Что касается смыва ДНК, то действительно, информацией этой не владели те люди, которые на это ссылались. ДНК было взято, но следствие не захотело распространять данную информацию", – сказал Клименко.

12 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков информировал, что Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Окуевой. В Национальной полиции Украины заявили, что был задержан вероятный организатор. Глава Нацполиции отметил, что ДНК задержанного совпала с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии.

30 октября 2017 года в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находились волонтер Адам Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена Окуева была смертельно ранена в голову. 8 ноября начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович говорил, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет.

Теги: Украина, убийство, ДНК, Амина Окуева, Нацполиция, Игорь Клименко
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