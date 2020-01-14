В Нацполиции заявили, что сразу после убийства Окуевой следствие не распространяло информацию о взятых образцах ДНК

Смывы ДНК на месте убийства украинской военнослужащей Амины Окуевой в 2017 году взяли, но информацию об этом не распространяли, заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. 12 января 2020 года задержали вероятного организатора убийства.

Сразу после убийства украинской военнослужащей Амины Окуевой в 2017 году следствие не распространяло информацию о взятых образцах ДНК на месте преступления, заявил на брифинге 13 января глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент "ГОРДОН".

"На время 2017 года… следствие не считало возможным предоставить и распространить данную информацию, в том числе и управлению коммуникаций… Что касается смыва ДНК, то действительно, информацией этой не владели те люди, которые на это ссылались. ДНК было взято, но следствие не захотело распространять данную информацию", – сказал Клименко.

12 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков информировал, что Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Окуевой. В Национальной полиции Украины заявили, что был задержан вероятный организатор. Глава Нацполиции отметил, что ДНК задержанного совпала с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии.

30 октября 2017 года в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находились волонтер Адам Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена Окуева была смертельно ранена в голову. 8 ноября начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович говорил, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет.