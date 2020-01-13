Убийство Окуевой было заказным – полиция

У следствия есть версии по поводу заказчиков убийства украинской военнослужащей Амины Окуевой, заявил руководитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

В полиции заявили, что пока не могут детально говорить о заказчиках убийства Окуевой Фото: 24tv.ua

Подозреваемый в организации убийства украинской военнослужащей Амины Окуевой является членом преступной группировки, причастной к заказным убийствам, заявил 13 января на брифинге руководитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Это не последнее убийство этих лет, к которому причастна эта группировка", – сказал он.

По словам Небитова, в рамках расследования убийства Окуевой был задержан только один человек 12 января.

"Мы считаем, что это преступление было совершено на заказ. Сейчас следствие изучает деятельность этой группы не только в пределах Украины, но и за границей, в том числе в странах Евросоюза. Поэтому надеюсь, что с помощью западных партнеров нам удастся продвинуться больше и получить информацию, как передавались деньги, кто был заказчиком и почему вообще это произошло", – продолжил Небитов.

Он отметил, что в стране ЕС "могли проводиться разные встречи с абсолютно разными гражданами". "Расследуем, не хочу говорить более детально, чтобы не навредить и чтобы преждевременно не были уничтожены доказательства, которые помогут нам в дальнейшем установить и мотив, и заказчиков этого преступления", – заявил глава полиции Киевской области.

На вопрос, есть ли у следствия версии по поводу заказчиков, Небитов ответил: "Если кратко, то есть. Но более детально говорить не можем".

12 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков информировал, что Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Окуевой. В Национальной полиции Украины заявили, что был задержан вероятный организатор. Глава Нацполиции отметил, что ДНК задержанного совпала с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии. 8 ноября 2017 года начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович говорил, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет. При этом 13 января 2020 года глава национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что сразу после убийства Окуевой в 2017 году следствие не распространяло информацию о взятых ДНК на месте преступления, хотя смывы были сделаны.

30 октября 2017 года в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находились волонтер Адам Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена Окуева была смертельно ранена в голову.

В полиции Киевской области 13 января сообщили, что подозреваемому в организации убийства вручают сообщение о подозрении. Он не признает вины.