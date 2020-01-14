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ПРОИСШЕСТВИЯ

Аваков встретился с мамой Окуевой

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе встречи с мамой убитой в 2017 году участницы АТО Амины Окуевой рассказал о ходе расследования убийства.

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Фото: МВС України / Facebook

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с мамой погибшей в 2017 году участницы АТО, добровольца Амины Окуевой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины в Facebook.

Встреча состоялась по просьбе самой Ирины Каминской. В пресс-службе сообщили, что Аваков рассказал ей о ходе расследования убийства дочери с разрешения следователя. 

"Тем, кто заказал мою дочь, не дает покоя независимость Украины. Поэтому очень важно найти этих людей. В течение двух лет МВД и Национальная полиция Украина занимались делом. То, что я услышала сегодня, заверило меня, что следствие работает в правильном направлении и что никто не даст спуску этим людям, все виновные будут наказаны. Для Амины было очень важно служить бойцом-добровольцем в составе подразделения МВД. Пока мы помним наших героев, страна имеет право на существование", – сказала мама погибшей Окуевой. 

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/2723287054424635

30 октября 2017 года в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находились волонтер Адам Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена Окуева была смертельно ранена в голову.

12 января 2020 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проинформировал, что Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Окуевой. В Нацполиции заявили, что был задержан вероятный организатор.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что ДНК задержанного совпала с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии. 8 ноября 2017 года начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович говорил, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет. 

13 января в Нацполиции уточнили, что сразу после убийства Окуевой следствие не распространяло информацию о взятых ДНК, в том числе не сообщало о ней управлению коммуникаций ведомства.

В полиции Киевской области заявили, что подозреваемому в организации убийства вручают сообщение о подозрении. Он не признает вины. По данным полиции, это убийство было заказным.

Теги: МВД, Арсен Аваков, убийство, расследование, Амина Окуева, Ирина Каминская
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