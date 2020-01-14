Ключом для раскрытия убийства Окуевой стало редкое оружие – МВД

Украинский доброволец Амина Окуева была убита из чешского армейского автомата калибра 7,62 * 39 мм производства Česká Zbrojovka. Автомат был передан стрелку специально для совершения убийства, что говорит о заказном характере преступления, сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Эксперты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Украины установили, что брошенное на месте убийства добровольца, участницы АТО Амины Окуевой оружие – чешский армейский автомат калибра 7,62 * 39 мм производства Česká Zbrojovka. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы МВД Украины Артем Шевченко.

"Он только внешне напоминает автомат Калашникова. Это на самом деле другое оружие, довольно редкое на постсоветском пространстве вообще, а в Украине и подавно. Оно было передано преступнику-стрелку специально для совершения убийства, а это – четкий признак заказного характера преступления. И для него были использованы бронебойные патроны для смертельного поражения", – отметил Шевченко.

Он рассказал, что такой автомат производился в Чехословакии с 1958-го по 1984 год, в 2000-м был снят с вооружения.

"Таких стволов много в Чехии, Словакии, на Кубе, в странах Африки. В Украине, повторюсь, это очень редкое оружие. Поэтому оно стало ключом для раскрытия. ДНК-профиль с него был выделен сразу. Но по оперативным соображениям следствию полиции Киевской области этот факт стоило держать в тайне. Теперь следователям и оперативникам Национальной полиции Украины после двух с половиной лет работы удалось достичь результата. Но впереди еще следствие и суд", – добавил спикер МВД.

30 октября 2017 года в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находились волонтер Адам Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена Окуева была смертельно ранена в голову.

12 января 2020 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков информировал, что Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Окуевой. В Национальной полиции Украины заявили, что был задержан вероятный организатор.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что ДНК задержанного совпала с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии. 8 ноября 2017 года начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович говорил, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет. Сообщалось, что калибр найденного автомата 5,45 мм.

13 января в Нацполиции уточнили, что сразу после убийства Окуевой следствие не распространяло информацию о взятых ДНК, в том числе не сообщало о ней управлению коммуникаций ведомства.

В полиции Киевской области заявили, что подозреваемому в организации убийства вручают сообщение о подозрении. Он не признает вины. По данным полиции, это убийство было заказным.