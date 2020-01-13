Задержан подозреваемый в убийстве Амины Окуевой. Главное

Кто такая Амина Окуева?

Амина Окуева родилась в Одессе в 1983 году, позже жила в Грозном и Москве, в начале 2000-х вернулась в Украину.

“С 1999 года, со второй чеченской войны, я принимала участие в помощи Сопротивлению. Подробности обсуждать не буду. Сопротивление и направило меня учиться на хирурга [в Одессу]. Для наших бойцов в горах Ичкерии многие ранения становились смертельными, потому что не хватало остро медиков, а обращаться в больницу нельзя. И я поехала в Одессу, поступила в Одесский медицинский университет. Училась шесть лет, затем поступила в интернатуру по специализации "общая хирургия". Но после интернатуры уже не практиковала врачом. Революция началась, война", – рассказывала Окуева в интервью “Фактам” в 2015 году.

Во время Революции достоинства оказывала помощь раненым на Майдане. Осенью 2014-го, вскоре после начала войны на Донбассе, отправилась добровольцем на фронт вместе с мужем Адамом Осмаевым.

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Адам Осмаев и Амина Окуева. Фото: EPA

Покушение и убийство

В 2017 году на супругов было совершено два покушения.

1 июня в Киеве мужчина, представившийся журналистом французской газеты Le Monde Алексом Вернером, открыл огонь по Осмаеву. Окуева успела достать собственное оружие и ранить нападавшего. Позже выяснилось, что стрелок – известный в уголовной среде Санкт-Петербурга Артур Денисултанов (Курмакаев) по прозвищу Динго, которого называли “личным киллером Рамзана Кадырова” (в конце 2019 года Денисултанова выдали боевикам “ДНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами).

Вечером 30 октября 2017-го автомобиль, в котором ехали Окуева и Осмаев, расстреляли из автомата на железнодорожном переезде в поселке Глеваха Киевской области. Осмаев был ранен в ногу, Амина Окуева – в голову. Она скончалась вскоре после нападения.

Адам Осмаев заявлял, что считает июльский и октябрьский инциденты связанными между собой. Он также был уверен, что за покушениями стоит Россия. “Это звенья одной цепи… То, что на [тогдашнего нардепа от Радикальной партии Игоря] Мосийчука [покушались]… Здесь действует какая-то террористическая группировка”, – говорил он в комментарии шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной.

О возможной причастности к убийству Окуевой российских или чеченских сил также заявляли советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, тогдашний нардеп от “Народного фронта”, нынешний замглавы МВД Антон Геращенко и Александр Турчинов, на тот момент занимавший должность секретаря СНБО. При этом в обвинительном акте по делу об июльском покушении на супругов российский след не упоминался.

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Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства Окуевой, 30 октября 2017 года. Фото: EPA

Версии и улики

На следующий день после убийства Геращенко заявлял, что в нападении на Осмаева и Окуеву принимали участие как минимум два человека. “Один ждал на повороте с Одесской трассы и давал сигнал второму, который засел в кустах с оружием. Очевидно, что беда пришла с территории Российской Федерации", – рассказывал экс-нардеп в эфире телеканала “112 Украина”.

По его словам, в качестве главных версий убийства рассматривались действия российских спецслужб с целью дестабилизации обстановки в Украине, а также месть со стороны окружения Кадырова (в 2007-м Осмаев был свидетелем в деле о подготовке покушения на Кадырова, в 2012-м его обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра).

В полиции говорили, что недалеко от места преступления обнаружили автомат калибра 5,45 мм (позже стало известно, что это автомат чешского производства; его марку правоохранители не называли). Кроме того, в начале ноября Антон Геращенко заявил, что на автомате обнаружили следы ДНК, но спикер полиции Киевской области опроверг слова нардепа.

Вплоть до января 2020 года о каких-либо подвижках в деле об убийстве Окуевой не сообщалось.

Задержание

12 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал в Facebook, что Нацполиция “задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств, в том числе в убийстве Амины Окуевой”. По его словам, главной зацепкой стала именно ДНК.

На следующий день, 13 января, начальник Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что образцы ДНК на оружии, найденном в 2017 году, действительно были, но тогда следствие решило не обнародовать эту информацию. “Следствие не считало возможным предоставить и распространить данную информацию, в том числе и управлению коммуникаций… Что касается смыва ДНК, то, действительно, люди, которые на это ссылались, информацией не владели”, – подчеркнул он.

Клименко уточнил, что участников группировки впервые задержали в сентябре 2019 года по подозрению в убийстве директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного (застрелен в сентябре 2016-го) и начальника отдела рекламы “Киевского метрополитена” Павла Миленького (убит ножом в январе 2019-го). Суд вскоре отпустил задержанных из-под стражи, однако полиция успела взять образцы ДНК, что позволило связать как минимум одного подозреваемого с убийством Окуевой. Какую именно роль в преступлении играл этот человек, правоохранители на данный момент не установили.

“Мы понимаем, что не только тот, кто непосредственно убивал, мог держать это оружие. Сейчас идут следственные действия, которые ответят на вопросы, участвовал ли человек, которого вчера задержали, только в организации и передаче оружия, или в непосредственном исполнении [убийства]”, – отметил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, подозреваемый – уроженец Дагестана, но давно живет в Украине и имеет украинское гражданство. Его имени Небитов не назвал; по данным издания “Страна”, речь идет о 55-летнем Игоре Редькине (кроме него, в сентябре прошлого года были задержаны еще шесть человек; одного из них, как и Редькина, суд отпустил из-под стражи, одного арестовал, четверых отправил под домашний арест).

В полиции считают, что Амина Окуева, Павел Зможный и Павел Миленький были убиты по заказу. Кто мог заказать их убийство, правоохранители пока не выяснили.

“Следствие изучает деятельность этой преступной организации не только в Украине, но и за рубежом, в частности в странах Евросоюза. Надеюсь, что с помощью наших западных партнеров нам удастся больше продвинуться и получить информацию, как передавались деньги, кто был заказчиком”, – заключил Небитов.

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