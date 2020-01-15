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Рада намерена освободить от НДС закупки лекарств за средства госбюджета

За законопроект, регулирующий процедуру закупки лекарств за средства государственного бюджета, проголосовали 278 депутатов Верховной Рады.

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Рада 15 января приняла в первом чтении законопроект № 2539
Рада 15 января приняла в первом чтении законопроект № 2539
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада 15 января приняла в первом чтении законопроект №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создания условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета", передает корреспондент "ГОРДОН".

За проголосовали 278 нардепов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что основной задачей документа является "повышение экономии бюджетных средств при закупках медицинских товаров благодаря освобождению операций по закупке соответствующих товаров за средства государственного бюджета от налогообложения налогом на добавленную стоимость".

"Это позволит закупать больше медицинских товаров при существующих объемах бюджетного финансирования программ в сфере здравоохранения. Также освобождение от налогообложения названных операций может стимулировать рост предложения на медицинские товары для закупок за средства государственного бюджета, что в свою очередь поспособствует повышению конкуренции среди участников закупок и снижению стоимости медицинских товаров", – сказано в записке.

В Минздраве заявляли, что министерство в 2020 году планирует закупить такое количество лекарств от тяжелых болезней, которое покроет 100% потребностей пациентов.

Теги: Верховная Рада, Украина, налоги, медицина, госбюджет, лекарства, НДС
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