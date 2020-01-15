Рада приняла закон о едином юрлице для Гостаможенной и Госналоговой служб

Согласно законопроекту, который парламент поддержал во втором чтении, территориальные органы Гостаможенной и Госналоговой служб будут работать не как юрлица, а как отдельные подразделения.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2318-1, предусматривающий переход Государственной таможенной и налоговой служб в формат единого юридического лица, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Документ поддержало 275 народных депутатов.

Документ предусматривает новый формат работы Гостаможенной и Госналоговой служб как единых юрлиц, в связи с чем их территориальные органы будут работать не как юрлица, а как отдельные подразделения. Помимо этого, проект закона предлагает определить порядок начисления зарплат сотрудникам служб.

Законопроект также предусматривает перевод таможенников на контракты, открытие обезличенной таможенной информации, возможность автоматизации таможенного оформления и усиление возможностей борьбы с почтовой контрабандой.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов написал в Facebook, что его ведомство готово приступить к воплощению этого законопроекта.

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу, в состав которой входят подразделения налоговой милиции, и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти. Налоговая начала работать 28 августа 2019 года. О старте работы новой таможни Нефьодов объявил 8 декабря 2019 года.

12 декабря глава правления Нацбанка Яков Смолий говорил, что создание единых юридических лиц налоговой и таможенной служб является одним из предыдущих требований Международного валютного фонда для утверждения новой программы сотрудничества с Украиной, сообщало "Громадське".