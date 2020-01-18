Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Гончарук: Ставки 10–11% по ипотеке в 2020 году добиться сложно, но реально

Для интенсивного развития экономики Украины нужно, чтобы у бизнеса был доступ к максимально дешевым ресурсам, отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук: Дойти до 10 11% по ипотеке в этом году это очень амбициозная, но важная задача
Гончарук: Дойти до 10–11% по ипотеке в этом году – это очень амбициозная, но важная задача
Фото: kmu.gov.ua

В 2020 году реально добиться снижения ставки по ипотеке до 10–11% годовых, считает премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Об этом он сказал 17 января в ходе совещания по вопросам развития строительной сферы, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Чтобы экономика развивалась интенсивно, нам нужно, чтобы у бизнеса был доступ к максимально дешевым ресурсам. Конечно, "минус один" процент мы не сделаем в ближайшее время. Но дойти до 10–11% по ипотеке в этом году – это очень амбициозная, но важная задача. Мы с Национальным банком над этим работаем. При инфляции 4% это сложно, но реально", – сказал он.

На сегодняшний день номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых (без учета комиссий и других дополнительных платежей), сообщает УНИАН. Ставки по кредитам тесно связаны с уровнем учетной ставки, которую устанавливает Национальный банк Украины. Сейчас учетная ставка составляет 13,5%.

В августе премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что в 2020 году ставки по ипотечным кредитам в стране снизятся до 12–13% годовых.

Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявляла 7 января, что задача НБУ на 2020 год – ипотеки в гривне под 14–15%.

Теги: недвижимость, ипотека, кредиты, Алексей Гончарук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS