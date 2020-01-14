Рада выделила Фонду развития предпринимательства 2 млрд грн

Верховная Рада предусмотрела поступления в государственный бюджет на 2020 год на новую программу "Фонд развития предпринимательства" в размере 2 млрд грн. Эти деньги поступят от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Рада 14 января приняла в целом президентский законопроект о Фонде развития предпринимательства Фото: rada.gov.ua

Парламент Украины 14 января принял в целом президентский законопроект № 2589 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по поводу Фонда развития предпринимательства", передает корреспондент "ГОРДОН".

За документ проголосовал 261 народный депутат.

"Предлагается увеличить поступления в специальный фонд государственного бюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц и предусмотреть Министерству финансов Украины расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе "Фонд развития предпринимательства", – сказано в пояснительной записке к документу.

В частности, предполагается увеличить поступления в спецфонд госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей ФГВФЛ на 2 млрд грн. Средства будут направлены на новую бюджетную программу "Фонд развития предпринимательства".

Закон №294-IX "О государственном бюджете Украины на 2020 год" вступил в силу 1 января.