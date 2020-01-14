Рада предварительно одобрила поправку к Конституции о вспомогательных органах парламента

За постановление о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию по поводу консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины проголосовали 249 нардепов.

Верховная Рада 14 января приняла в целом проект постановления №1028/П1 "О предварительном одобрении законопроекта о внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (по поводу консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)", передает корреспондент "ГОРДОН".

За документ проголосовали 249 депутатов.

3 сентября 2019 года Верховная Рада Украины внесла в повестку дня сессии и направила в Конституционный Суд Украины проект закона №1028. В ноябре КСУ признал документ соответствующим Основному закону.

Документом предлагается дополнить текст Конституции положением о том, что в полномочия Рады входит создание консультативных, совещательных и других вспомогательных органов для реализации полномочий парламента.