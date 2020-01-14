Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Рада предварительно одобрила поправку к Конституции о вспомогательных органах парламента

За постановление о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию по поводу консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины проголосовали 249 нардепов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рада 14 января приняла в целом проект постановления №1028/П1
Рада 14 января приняла в целом проект постановления №1028/П1
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада 14 января приняла в целом проект постановления №1028/П1 "О предварительном одобрении законопроекта о внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (по поводу консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)", передает корреспондент "ГОРДОН".

За документ проголосовали 249 депутатов.

3 сентября 2019 года Верховная Рада Украины внесла в повестку дня сессии и направила в Конституционный Суд Украины проект закона №1028. В ноябре КСУ признал документ соответствующим Основному закону.

Документом предлагается дополнить текст Конституции положением о том, что в полномочия Рады входит создание консультативных, совещательных и других вспомогательных органов для реализации полномочий парламента.

Теги: Верховная Рада, Украина, Конституция, Конституционный Суд, депутаты, парламент, законопроект
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
Каменских показала фото в купальнике, сделанные в Мексике
Каменских показала фото в купальнике, сделанные в Мексике
"Я пыталась уйти домой, на небо". Огневич рассказала о попытке суицида
"Я пыталась уйти домой, на небо". Огневич рассказала о попытке суицида
Дорофеева позировала в двух разных купальниках
Дорофеева позировала в двух разных купальниках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS