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Гончарук заявил, что кадровые выводы по Авакову должна сделать Рада

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не смог сказать, останется ли на должности министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Об испытательном сроке для Авакова (на фото) говорил Зеленский
Об испытательном сроке для Авакова (на фото) говорил Зеленский
Фото: mvs.gov.ua

Решить, соответствует ли должности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков, должна Верховная Рада. Об этом "Радіо Свобода" заявил 24 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Журналист спросил у него, останется ли Аваков на должности главы МВД после истечения "испытательного срока", о котором говорили высшие должностные лица.

"Это парламент должен решить. Посмотрим", – отметил Гончарук.

Аваков был назначен на должность министра внутренних дел в 2014 году. 29 августа 2019 года Верховная Рада, утверждая состав нового Кабинета Министров, оставила его в должности главы МВД.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне 10 октября заявил, что у Авакова есть "испытательный срок" в новом правительстве. По словам главы государства, он просил всех министров и правоохранителей принести "реальные дела" до конца года. "Не будет? Мы всех уволим", – сказал Зеленский.

22 декабря в Киеве возле здания Офиса президента прошла акция протеста, участники которой требовали отставки Авакова. Организаторы митинга заявляли в Facebook, что глава МВД должен уйти в отставку, "а затем сесть", так как он – "министр громких скандалов, сфабрикованных дел, провалившихся реформ и нападений на гражданских активистов".

Теги: Верховная Рада, МВД, Арсен Аваков, правительство, Алексей Гончарук
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