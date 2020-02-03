Правительство Украины объявило о старте госпрограммы дешевых кредитов для бизнеса

Государство будет компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель, рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

3 февраля в Украине стартует государственная программа дешевых кредитов для бизнеса. Об этом во время презентации программы сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Видео выступления опубликовано на его странице в Facebook.

"Для начала собственного дела в Украине не хватает доступного ресурса. У нас очень дорогие кредиты, почти не развит финансовый рынок. Это приводит к тому, что, если человек хочет начать собственное дело, к сожалению, он не может привлечь ресурсы. Поэтому мы начали решать эту проблему. И сегодня стартует программа 5–7–9. Это доступные кредиты для предпринимателей, для начала бизнеса", – сказал Гончарук.

Суть программы заключается в том, что государство будет компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель, пояснил премьер.

По его мнению, этой программой в 2020 году смогут воспользоваться "десятки тысяч украинцев, фактически получив кредит в одном из банков".

"Уже с сегодняшнего дня можно подавать заявки и получать кредиты. Чтобы получить кредит на таких условиях, нужно показать бизнес-план и внести небольшой стартовый взнос. Мы договорились внутри команды, что ни один человек, который обратится за получением этого кредита, не останется без обратной связи. Пробуйте, пытайтесь открыть собственное дело. Даже если не получится с первого раза, у нас создана экосистема, которая позволит вам посмотреть на свой бизнес-план критически, переделать его и прийти для получения ресурсов во второй раз, имея уже больше шансов на успех", – сказал Гончарук.

Министр финансов Оксана Маркарова добавила, что по состоянию на 3 февраля кредиты под 5–9% готовы выдавать три государственных банка: "ПриватБанк", "Укргазбанк" и "Ощадбанк". По ее мнению, в будущем к программе присоединится и большинство частных банков.

Законопроект №2589 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" по поводу Фонда развития предпринимательства" президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный 12 декабря 2019 года. 14 января 2020 года парламент принял проект закона в целом.

21 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выделение 2 млрд грн на бюджетную программу.

24 января Кабинет Министров Украины одобрил старт программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года.

27 января "ПриватБанк" открыл прием заявок предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%".