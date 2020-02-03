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Гончарук: Одной из главных проблем экономики Украины является то, что деньги очень дорогие

Описывая государственную программу кредитования под 5-9%, премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, что такие деньги будут выдавать банки, а государство компенсирует часть процентной ставки.

Гончарук раскрыл подробности госпрограммы доступных кредитов
Гончарук раскрыл подробности госпрограммы доступных кредитов
Фото: ЕРА

В Украине дорого брать кредиты. Об этом 2 февраля в эфире телеканала "Украина" заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук, комментируя государственную программу кредитования под 5-9%.

"Это на самом деле важная программа очень, она ...направлена на то, чтобы у людей, которые хотят начать или развинуть собственное дело, то есть у предпринимателей, был доступ к дешевым ресурсам. Потому что одной из главных проблем нашей экономики является то, что деньги очень дорогие, то есть ты не можешь пойти в банк, финансовую организацию, и взять кредит. Это очень дорого, это недоступно, и ты потом не можешь его обслуживать", – сказал глава правительства.

По его словам, госпрограмма доступных кредитов означает, что часть процентной ставки будет компенсировать государство.

"Кредит ...будет выдавать банк. На самом деле это никак не будет отличаться от обычной процедуры выдачи кредита банком, за исключением двух вещей: часть процентов компенсирует государство, ...второе – это специальные условия, о которых мы договорились с банками, чтобы предприниматели проще могли получить кредиты", – объяснил Гончарук.

Он подчеркнул, что "банки должны быть менее придирчивы, они должны со своими рисками чуть иначе работать".

27 января пресс-служба "ПриватБанка" сообщила об открытии приема заявок предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%". В банке отметили, что новая программа "рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность сотрудников которого не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает сумму 50 млн грн".

Теги: Украина, банки, экономика, бизнес, кредиты, Алексей Гончарук
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