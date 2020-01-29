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Правительство намерено создать в Кривом Роге Офис контроля выбросов в атмосферу – Гончарук

Офис контроля выбросов в атмосферу будет работать в Кривом Роге – городе, где вопрос экологии является наиболее острым, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Гончарук: Офис контроля выбросов будет собирать информацию в наиболее сложных промышленных регионах Украины
Гончарук: Офис контроля выбросов будет собирать информацию в наиболее сложных промышленных регионах Украины
Фото: ЕРА

Правительство Украины намерено создать в Кривом Роге Офис контроля выбросов в атмосферу, заявил 29 января в Telegram украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

"Государство будет контролировать уровень загрязнения воздуха и выбросов в атмосферу. Создание такого офиса – это лишь первый шаг на пути к реформе экологического контроля. Специалисты и сотрудники лаборатории офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферу", – написал премьер.

Он отметил, что офис будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах Украины.

"К слову, в 2018 году Украина заняла 109-е место среди 180 стран мира по показателям защиты окружающей среды в разрезе влияния на здоровье населения и защиты экосистем, а, по данным Института оценки и измерения показателей здоровья, в 2016 году загрязнение атмосферного воздуха привело в Украине к более чем 58 тыс. смертей (около 10% всех смертей в год)", – продолжил премьер.

Гончарук подчеркнул, что "для максимальной эффективности офис будет работать непосредственно в Кривом Роге – в городе, где этот вопрос является наиболее острым".

Теги: Украина, экология, Кривой Рог, правительство, офис, Алексей Гончарук
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