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Украина выступает за обновление торговой части положений Соглашения об ассоциации – Гончарук

Внесение изменений в торговую часть положений Соглашения об ассоциации с Евросоюзом является ключевой задачей в двухсторонних отношениях на ближайшие годы, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время беседы с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

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Гончарук: Очевидно, что нынешние параметры положений зоны свободной торговли не соответствуют реальному потенциалу нашего сотрудничества
Гончарук: Очевидно, что нынешние параметры положений зоны свободной торговли не соответствуют реальному потенциалу нашего сотрудничества
Фото: kmu.gov.ua

Украина выступает за обновление торговой части Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил во время встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе, информирует пресс-служба правительства. 

"Объем двухсторонней торговли товарами и услугами за девять месяцев 2019 года увеличился на 9,6% и достиг $39,6 млрд. Украина все активнее использует беспошлинные тарифные квоты на поставки своей продукции. Очевидно, что нынешние параметры положений зоны свободной торговли не соответствуют реальному потенциалу нашего сотрудничества", – сказал он. 

Гончарук отметил, что это обновление является одной из ключевых задач двухсторонних отношений в ближайшие годы. 

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции с Гончаруком в Брюсселе заявил, что это "наиболее детальное и широкое соглашение, которое есть у ЕС с какой-либо страной". 

При этом он не исключил возможности обновления документа

"Безопасная, демократическая и богатая Украина – это инвестиция в наше общее будущее. Мы наблюдаем за развитием Соглашения об ассоциации. Это действительно динамичный инструмент. Сейчас ми работаем над вопросами климата, окружающей среды. Это свидетельствует о том, что Украина и ЕС действительно могут сотрудничать в рамках европейского курса, который требует большой доброй воли", – сказал Боррель, трансляция пресс-конференции велась на странице Гончарука в Facebook.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с ЕС синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа1 сентября 2017 года он вступил в силу в полном объеме. Украина в 2020 году намерена обсудить с Евросоюзом обновление Соглашения об ассоциации, говорил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Теги: Украина, Соглашение об ассоциации, торговля, Евросоюз, квоты, Жозеп Боррель, Шарль Мишель, Алексей Гончарук, соглашение, сотрудничество
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