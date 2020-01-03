Украина продолжит производить и экспортировать "коньяк" и "шампанское" – "Укрвинпром"

Названия "коньяк" и "шампанское" Украина имеет право использовать до конца 2025 года, несмотря на обязательства, связанные с ассоциацией с Евросоюзом, отметил глава "Укрвинпрома" Владимир Кучеренко.

В "Укрвинпроме" утверждают, что могут использовать слово "коньяк" до 2026 года Фото: ЕРА

Украина продолжает использовать названия "коньяк" и "шампанское", от которых обязалась отказаться при подписании Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Об этом 3 января проинформировала в Facebook корпорация "Укрвинпром".

"Украина продолжит производить и экспортировать "коньяк Украины" и "шампанское Украины"... Виноградно-винодельческая отрасль страны сегодня работает в условиях переходного периода, определенных статьей 208 Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом с другой стороны по использованию географических указаний ЕС для обозначения подобных продуктов, которые походят из Украины", – сказано в сообщении.

В корпорации подчеркнули, что переходный период – 10 лет, до 1 января 2026 года, и "это неизменная в течение ближайших лет юридическая ситуация".

"Несмотря на взятые на себя обязательства отказаться от ряда географических названий ЕС, в частности "коньяк" и "шампанское", мы имеем право использовать названия до конца 2025 года. Однако вследствие политического решения во время подписания Соглашения об ассоциации не было предусмотрено предоставление ранее оговоренных в ходе переговоров компенсаций или технической помощи производителям винодельческой продукции Украины в случае отказа от употребления географических указаний стран Европы в названиях украинских вин и коньяков", – отметил гендиректор "Укрвинпрома" Владимир Кучеренко.

Согласно международному праву, использование названия "шампанское" закреплено за производителями игристого вина только во французском регионе Шампань, а "коньяк" – в регионе Шаранта во Франции. Подписав Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, Украина обязалась придерживаться международных стандартов региональных названий.

В октябре 2018 года Кучеренко заявлял, что производители винодельческой продукции в Украине готовы переименовать шампанское и коньяк, как того требуют в Европейском союзе.

Закон №123-IX об усовершенствовании правовой охраны географических обозначений Верховная Рада приняла 20 сентября 2019 года, 9 октября его подписал президент Владимир Зеленский. Закон касается в том числе брендов "шампанское" и "коньяк", а также сыров пармезан и рокфор. Документ вступил в силу 1 января 2020 года.