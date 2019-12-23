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Украина прекращает экспортировать коньяк и шампанское

В соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности, из Украины будут экспортировать продукты с названиями "вино игристое" и "бренди", сообщили в Торгово-промышленной палате Украины.

Украина будет экспортировать продукт с названием "бренди"
Украина будет экспортировать продукт с названием "бренди"
Фото: pixabay.com

Украина прекратила экспорт продукции под названиями "коньяк" и "шампанское". Об этом рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, сообщила 23 декабря пресс-служба палаты.

В соответствии с приложением 3 регламента Европейского парламента и Европейского совета, странами происхождения, которые могут использовать названия "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренди де херес", определены Франция, Италия и Испания.

"Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о зоне свободной торговли [с Евросоюзом], Торгово-промышленная палата Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названиями "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренди де херес", – сказал Непран.

В пресс-службе сообщили, что теперь, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности, из Украины будут экспортировать вино игристое и бренди. 

Согласно международному праву, использование названия "шампанское" закреплено за производителями игристого вина только во французском регионе Шампани, а "коньяк" – в регионе Шаранта во Франции. Подписав Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, Украина обязалась придерживаться международных стандартов региональных названий.

В октябре 2018 года гендиректор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко заявлял, что производители винодельческой продукции в Украине готовы переименовать шампанское и коньяк, как того требуют в Европейском союзе.

Закон №123-IX об усовершенствовании правовой охраны географических обозначений Верховная Рада приняла 20 сентября, а 9 октября его подписал президент Владимир Зеленский. Закон касается в том числе брендов "шампанское" и "коньяк", а также сыров пармезан и рокфор. Документ вступит в силу 1 января 2020 года.

Теги: Украина, экспорт, ЗСТ
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