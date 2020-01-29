По электронному водительскому удостоверению можно будет зарегистрироваться на внутренний авиарейс – Гончарук

Украинское правительство делает путешествия удобными для украинцев, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук: "Забыл паспорт – не успел на самолет/поезд" – больше не проблема Фото: ЕРА

Правительство Украины 29 января приняло решение, согласно которому зарегистрироваться на внутренний авиарейс или поезд можно будет по электронному водительскому удостоверению, сообщил в Telegram украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сегодня правительство ввело экспериментальный проект – для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом можно будет использовать электронное удостоверение водителя в мобильном приложении "Дія" вместо паспорта. "Забыл паспорт – не успел на самолет/поезд" – больше не проблема", – написал Гончарук.

Он добавил, что правительство делает путешествия удобными для украинцев.

Осенью 2019 года вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что первыми электронными услугами, которыми украинцы смогут воспользоваться после начала работы проекта "Государство в смартфоне" – приложения и портала "Дія", станут электронное водительское удостоверение, техпаспорт на автомобиль и паспорт гражданина Украины.