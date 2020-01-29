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По электронному водительскому удостоверению можно будет зарегистрироваться на внутренний авиарейс – Гончарук

Украинское правительство делает путешествия удобными для украинцев, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Гончарук: "Забыл паспорт не успел на самолет/поезд" больше не проблема
Гончарук: "Забыл паспорт – не успел на самолет/поезд" – больше не проблема
Фото: ЕРА

Правительство Украины 29 января приняло решение, согласно которому зарегистрироваться на внутренний авиарейс или поезд можно будет по электронному водительскому удостоверению, сообщил в Telegram украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сегодня правительство ввело экспериментальный проект – для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом можно будет использовать электронное удостоверение водителя в мобильном приложении "Дія" вместо паспорта. "Забыл паспорт – не успел на самолет/поезд" – больше не проблема", – написал Гончарук.

Он добавил, что правительство делает путешествия удобными для украинцев.

Осенью 2019 года вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что первыми электронными услугами, которыми украинцы смогут воспользоваться после начала работы проекта "Государство в смартфоне" – приложения и портала "Дія", станут электронное водительское удостоверение, техпаспорт на автомобиль и паспорт гражданина Украины.

Теги: Украина, самолет, смартфон, путешествия, поезда, авиарейсы, приложение, Алексей Гончарук, электронные услуги
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