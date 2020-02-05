Кабмин призвал "Нафтогаз" воздержаться от выплат крупных премий руководству

Украинское правительство проводит консультации с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз України" по вопросу уменьшения премий руководству компании, решение ожидается в ближайшие недели, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 4 февраля на совещании у президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что правительство приняло решение обратиться в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз України" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Сейчас мы проводим необходимые консультации с наблюдательным советом и ожидаем, что в ближайшие недели найдем решение", – сказал Гончарук.

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск украинской стороны к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

Издание ZN.UA утверждало, что глава "Нафтогазу" Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а Витренко – 158 млн грн ($6 млн). В то же время в годовом отчете компании было указано, что Коболев в 2018 году получил 286,5 млн грн зарплаты и дополнительных премий, включая 261 млн грн премии за выигрыш в Стокгольмском арбитраже.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение.

27 декабря 2019 года "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд по итогам разбирательств в Стокгольме и с учетом пени.

8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил, что топ-менеджмент "Нафтогазу" получит премии в размере 1% от этой суммы.