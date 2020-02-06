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Нардепы от ряда политсил в Раде пытаются не допустить голосования за законопроект о рынке земли. Фоторепортаж

Вчера 13.25
В Верховной Раде сегодня произошла потасовка, связанная с попыткой нескольких оппозиционных сил не допустить голосования по законопроекту о рынке земли. Фотографии на своей странице в Facebook обнародовали фотограф Ян Доброносов и издание LB.ua. Нардепы от фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента. В результате произошла потасовка с нардепами от "Слуги народа", которые пытались не позволить им занять место в президиуме. В результате место спикера Дмитрия Разумкова заняла лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко. Заседание ведет вице-спикер Руслан Стефанчук.
Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, законопроект, голосование, земельная реформа, Руслан Стефанчук, рынок земли, заседание
 

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