Арахамия заявил, что драки в Раде делают "Слугу народа" сплоченее

Мажоритарщики, которые были против закона о рынке земли, изменили свое мнение после потасовок в парламенте при участии депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Батьківщини", заявила глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что драки с оппозицией делают его коллег сильнее и более сплоченными. Об этом он сказал журналистам после потасовки возле президиума, пишет LB.ua.

"Каждое такое их (оппозиции) действие нас сближает. У нас было даже несколько мажоритарщиков, которые были против рынка земли, сейчас говорят: смотря на это, мы "за". [Представители оппозиции] своими действиями делают командный дух в "Слуге народа" намного сильнее. Они еще этого не понимают, а когда поймут – будет поздно", – сказал он.

6 февраля Арахамия заявил, что за открытие рынка земли готовы проголосовать 226 народных депутатов.

Несогласные с законопроектом о земле нардепы от фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента. В результате произошла потасовка с нардепами от "Слуги народа", в результате которой место спикера Рады Дмитрия Разумкова заняла лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Во время блокировки президиума Тимошенко сломала микрофон Разумкова и повредила себе палец.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.