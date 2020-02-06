В “Национальном корпусе” заявили, что распродажа земли в условиях войны и без референдума – это преступление

"Национальный корпус" на сегодняшнем митинге призвал президента Украины Владимира Зеленского выполнить обещание и назначить референдум по вопросу земельной реформы.

К сегодняшнему протесту аграриев под Верховной Радой традиционно присоединились ветераны и представители политической партии "Национальный корпус", которые также выступают против введения рынка земли, сообщает сайт политической силы.

"Национальный корпус" вместе с аграриями и фермерами начинают пикет Верховной Рады с требованием не принимать закон о распродаже украинской земли. Открытие рынка земли в условиях войны, без земельного аудита и без обещанного референдума недопустимо и является преступлением!” – написали представители партии в Telegram.

Они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвали назначить всенародный референдум по вопросу снятия моратория на продажу земли.

"Зеленский, выполняй то, что обещал народу – требуем референдума по земле", – сказано в сообщении партии.

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Видео: Національний Корпус / YouTube

На сайте полиции Киева сообщается, что в связи с анонсированными акциями протеста в центре Киева правоохранители перешли на усиленное дежурство.

Сегодня Верховная Рада планирует во втором чтении рассмотреть законопроект о рынке земли.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.