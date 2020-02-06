Качура: В "Слуге народа" не все поддерживают закон о рынке земли

Нардеп Верховной Рады от "Слуги народа" Александр Качура отметил, что решение некоторых его коллег по фракции голосовать против закона о земле – это их личная внутренняя позиция.

Качура рассказал, что не все депутаты "Слуги народа" поддерживают законопроект о земле Фото: Олександр Тимошенко / Facebook

Не все представители фракции "Слуга народа" будут голосовать за закон об открытии рынка земли. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, сообщает "РБК-Украина".

"Не все. Но это их внутренняя позиция. Они определились, это их вопрос. Они зашли под флагами президента Зеленского и партии "Слуга народа", где было четко записано: "Открытие прозрачного рынка земли". Если они не поддержат эту инициативу, они голосуют вопреки партии", – заявил Качура.

6 февраля Верховная Рада должна рассмотреть во втором чтении законопроект о рынке земли. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что за открытие рынка земли готовы проголосовать 226 народных депутатов.

Несогласные с законопроектом о земле нардепы от фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента. В результате произошла потасовка с нардепами от "Слуги народа", в результате которой место спикера Рады Дмитрия Разумкова заняла лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Во время блокировки президиума Тимошенко сломала микрофон Разумкова и повредила себе палец.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.