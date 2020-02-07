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Гончарук подарил Сийярто футболку с номером 12, тот в ответ – с номером 10

На встрече главы МИД Венгрии Петера Сийярто и премьер-министра Украины Алексея Гончарука обсуждались двухсторонние отношения. Политики также обменялись футболками.

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Сийярто (на фото слева) и Гончарук встретились в Киеве
Сийярто (на фото слева) и Гончарук встретились в Киеве
Фото: Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України / Facebook

7 февраля на встрече в Киеве премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обменялись футболками. Об этом глава украинского правительства сообщил в Facebook.

"После встречи мы с Петером обменялись подарками. Как оказалось, он также футбольный болельщик. Поэтому я решил презентовать ему символический подарок – футболку украинской сборной с номером 12. Как вы, наверное, знаете, обычно футбольные клубы посвящают этот номер своим болельщикам. Я сказал Петеру, что хотел бы, чтобы он и его правительство стали настоящими болельщиками Украины на пути в ЕС и НАТО. Петер знает о том, что также люблю футбол, и подарил мне футболку с именем легендарного венгерского футболиста – Ференца Пушкаша", – написал Гончарук.

На футболке с номером 10, которую получил он, написано "Пушкаш". На футболке, которую вручили венгерскому дипломату, написано "Сийярто".

"Обсудили с ним, как нашим странам наладить конструктивный двухсторонний диалог. Мы стремимся, чтобы Будапешт разблокировал работу комиссии Украина – НАТО. Для этого венгерская сторона просила о выполнении рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании – и мы это сделали! Теперь мяч на поле Венгрии!" – рассказал Гончарук.

https://www.facebook.com/PMHoncharuk/posts/191935438853042

7 февраля Сийярто находится с визитом в Киеве. Он встречался, в частности, с министром образования и науки Украины Анной Новосад и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Теги: футбол, Украина, Венгрия, футболист, Петер Сийярто, Алексей Гончарук, встреча
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