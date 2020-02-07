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Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог с НАТО на наивысшем уровне

Киев выполнил рекомендации Венецианской комиссии к закону "Об образовании", отметил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

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Пристайко встретился с Сийярто
Пристайко встретился с Сийярто
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Киева с НАТО на наивысшем уровне. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал 7 февраля на встрече с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, сообщила пресс-служба украинского МИД.

Стороны обсудили вопросы венгерско-украинских отношений, в частности – имплементацию украинского закона об образовании и вопрос венгерского нацменьшинства в Украине.

В пресс-службе сообщили, что Сийярто заявил о заинтересованности в улучшении двухсторонних отношений Киева и Будапешта и активизации экономического сотрудничества.

"Пристайко отметил, что с принятием 16 января 2020 закона "О среднем образовании" Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании" и рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне", – говорится в сообщении.

В сентябре 2017 года Рада приняла закон "Об образовании", который, в частности, расширил использование государственного языка в школьном обучении. Он вступил в силу 28 сентября 2017 года. 6 октября 2017 года 48 народных депутатов подали в суд представление по поводу конституционности закона "Об образовании". Конституционный Суд в 2019 году признал языковую статью закона соответствующей Конституции.

После принятия закона Венгрия, Румыния и ряд других стран выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине. Документ направили на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы 8 декабря. Киеву предложили внести изменения в 7-ю статью – относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке. Комиссия не настаивала на изменении статьи закона, но рекомендовала Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.

В ЕС заявили, что Киев должен учесть рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании".

Для урегулирования ситуации с Венгрией Киев предложил продлить срок имплементации языковой статьи до 2023 года (принятый закон предусматривает, что она вступит в силу в 2020-м). 15 февраля 2018 года в парламент был внесен соответствующий законопроект, но Рада его не рассмотрела, а в августе 2019 года документ был отозван.

В законе "О функционировании украинского языка как государственного", принятом Радой в апреле 2019 года, предусмотрено, что положения языковой статьи закона об образовании должны быть имплементированы в 2023 году.

В январе 2020 года Новосад заявила, что Министерство образования и науки Украины выполнило все рекомендации Венецианской комиссии по поводу закона "Об образовании". 

На встрече с министром образования и науки Украины Анной Новосад 7 февраля Сийярто предложил украинской стороне уравнять венгерский язык с языком коренного народа, а также увеличить время изучения украинского языка в школах за счет увеличения количества уроков соответствующего предмета. Новосад эти предложения отклонила, заявив, что Украина выполнила рекомендации Венецианской комиссии.

Теги: НАТО, Венгрия, Петер Сийярто, Вадим Пристайко, закон об образовании
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