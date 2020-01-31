Украина готовит встречу Зеленского с Орбаном – Кулеба

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан говорил, что отношения его страны с Украиной можно изменить с помощью встречи с президентом Владимиром Зеленским. Как считает украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба, договоренности такого масштаба нужно очень тщательно готовить.

Украинская сторона работает над организацией встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом в интервью "Укринформу", которое опубликовано 31 января, сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы – я, министр иностранных дел, Офис президента – все работаем над тем, чтобы встреча между премьер-министром Венгрии и президентом Украины состоялась. Но они на ней о чем-то должны договориться, а договоренности такого масштаба нужно очень тщательно готовить", – сказал он.

Комментируя заявление Орбана о том, что Венгрия "ждет своей очереди" на встречу с Зеленским, Кулеба отметил, что премьер-министр Венгрии – слишком значительная политическая фигура, чтобы "ждать в очереди".

"Просто у премьер-министра замечательное чувство юмора. По-моему, это была шикарное дипломатическое заявление. Я еще раз оценил дипломатический талант Виктора Орбана", – отметил вице-премьер.

Он напомнил, что украинская сторона уже посылала Венгрии сигналы, в том числе публичные, о том, что хочет "нормального, предметного разговора". По словам Кулебы, он лично "сто тысяч раз" отмечал, что так, как было до принятия закона о среднем образовании в 2017 году, уже не будет, но о новом формате отношений можно договориться в рамках украинского законодательства и с уважением к интересам двух стран.

"Вершиной этой коммуникации было новогоднее поздравление президента Украины, в котором он сказал несколько фраз на венгерском языке. И после этого премьер-министр Орбан нас услышал и почувствовал, что это и есть момент, когда надо ответить", – сказал вице-премьер.

9 января Орбан сказал, что отношения Киева и Будапешта нарушены и это нужно изменить в ходе личной встрече руководителей государств.