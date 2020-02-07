Россия призвала Венгрию "совместно защищать нацменьшинства в Украине"

В Венгрии на призыв Российской Федерации пока не ответили.

Россия обратилась к Венгрии с призывом к совместным действиям для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом 6 февраля рассказал посол РФ в Будапеште Владимир Сергеев в интервью "РИА Новости".

"Мы со своей стороны в полной мере разделяем озабоченность венгерских властей таким "украинизаторским" курсом Киева, поскольку в еще большей степени это затрагивает многочисленное русскоязычное население на Украине. Призываем Венгрию и другие страны, нацменьшинства которых затронуты этим законом, к совместным действиям. Пока, к сожалению, адекватного отклика на наши призывы нет", – сказал Сергеев.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после голосования Верховной Радой за закон "Об образовании". Закон во втором чтении и в целом был принят 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине. В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

При этом венгерский премьер Виктор Орбан подчеркивал в ноябре 2018 года, что поддерживает Украину в противостоянии с Россией.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимает. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.