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Венгрия выразила недовольство украинским законом о среднем образовании

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддерживает новый закон Украины о среднем образовании, но готова помочь финансово, чтобы преподавание украинского жителям Закарпатья было эффективным.

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Петер Сийярто хочет, чтоб Украины внесла изменения в закон о среднем образовании
Петер Сийярто хочет, чтоб Украины внесла изменения в закон о среднем образовании
Фото: EPA

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Украина сможет улучшить изучение государственного языка венграми Закарпатья без соблюдения норм нового образовательного законодательства. Об этом он заявил на пресс конференции в Киеве 7 февраля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы считаем, что венгры смогут выучить государственный язык даже без того, чтобы количество предметов на украинском у них повышалось. Мы готовы финансово помочь, чтобы преподавание украинского было эффективным", – пояснил он.

Закон "Об общем среднем образовании", принятый в январе 2020 года в Украине, предусматривает необходимость увеличения объемов обучение на государственном языке в школах нацменьшинств.

"Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, языки которых являются официальными языками Европейского союза, и реализующие право на обучение на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных учебных заведениях, получают: базовое среднее образование на государственном языке в объеме не менее 20% годового объема учебного времени в пятом классе с ежегодным увеличением такого объема (не менее 40% в девятом классе); профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 60% годового объема учебного времени", – говорится в тексте ст. 5 закона.

Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт сознательно не делал заявлений относительно принятого Украины закона "Об общем среднем образовании", чтобы оставить возможность для договоренности с Украиной, однако Будапешт этим законом недоволен, из-за чего внес предложения украинской стороне.

"Я всегда на стороне того, чтобы найти решение, я всегда на стороне позитива. Но если бы мы были довольны сложившейся ситуацией, мы не делали бы предложений по улучшению", – пояснил он.

В то же время министр заявил, что существует предварительная договоренность с Киевом о том, как согласовывать расхождение: в частности, министр образования и науки Анна Новосад в ближайшее время "срочно примет у себя представителей союза педагогов Закарпатья".

"Мы понимаем, что Украина хочет, чтобы все ее граждане, живущие на территории Украины, разговаривали на украинском языке. Но мы также хотим, чтобы венгры в Закарпатье могли сохранить свой язык. Мы считаем, что эти две цели можно достичь одновременно", – добавил Петер Сийярто.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после голосования Верховной Радой за закон "Об образовании". Закон во втором чтении и в целом был принят 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине. В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

При этом венгерский премьер Виктор Орбан подчеркивал в ноябре 2018 года, что поддерживает Украину в противостоянии с Россией.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимает. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Теги: образование, Закарпатье, Венгрия, украинский язык
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