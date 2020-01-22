Проект "Лес в смартфоне" охватил 16 областей Украины – Гослесагентство

В Гослесагентстве Украины рассказали, что каждый гражданин может на специальном сайте проверить законность вырубки, включив возле нее на своем телефоне геолокацию.

По состоянию на 22 января проект "Лес в смартфоне" охватывает 16 областей Украины. Об этом проинформировал в Facebook глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий.

"Лес в смартфоне" покрывает все большую часть Украины. Сегодня на сайте lk.ukrforest.cоm загрузили еще две области – Хмельницкую и Днепропетровскую. Теперь уже жители 16 областей Украины могут проверить онлайн законность заготовки древесины. Тестируйте и пользуйтесь. В течение следующих месяцев планируем завершить онлайн-карту вырубок по всей Украине", – написал он.

В Гослесагентстве объяснили, что проверить точки заготовки древесины можно как с компьютера, так и с телефона на местности.

"Находясь непосредственно в лесу, Вам нужно зайти на сайт lk.ukrforest.com и выбрать опцию "Карта". В телефоне должна быть включена геолокация. Тогда на онлайн-карте автоматически определится ваша геопозиция в лесу. Нажав на соответствующий номер выделения, вы увидите информацию о вырубке, а также сможете просмотреть соответствующий лесорубный билет", – объяснили в ведомстве.

14 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил после совещания с представителями лесного хозяйства, что в областях с наибольшим количеством лесов будет проведен "тотальный" аудит предприятий, которые занимаются вырубкой.

Глава правительства также объявил, что в Украине будет работать централизованная онлайн-система по контролю за лесным хозяйством.