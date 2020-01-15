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Украинский бизнесмен из Австралии: Когда пойдут дожди, сгоревшие леса, пепел и мусор будут смыты в главные водохранилища, снабжающие водой Сидней

Австралийцы уже лучше готовы к борьбе с пожарами, чем в предыдущие годы. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал украинский бизнесмен, живущий в Сиднее, Сергей Будкин.

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Пожары в Австралии бушуют с сентября 2019 года
Пожары в Австралии бушуют с сентября 2019 года
Фото: ЕРА

Масштаб лесных пожаров в Австралии в этом году действительно огромный, но человек уже больше готов к борьбе с огнем, чем в предыдущие годы. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" украинский бизнесмен Сергей Будкин, с 2010 года живущий в Сиднее.

"Трагедия была в 2009 году, когда в результате лесных пожаров в штате Виктория полностью сгорел целый город и погиб 181 человек. Это было самое большое число жертв за всю историю австралийских пожаров", – напомнил бизнесмен.

По его мнению, силы природы в любом случае превосходят человеческие, но степень готовности и минимизация серьезных и болезненных последствий для страны уже налицо.

Будкин высказал мнение, что у этой проблемы есть и долгосрочные последствия.

"Они серьезные и обязательно скажутся. Например, когда в ближайшее время все-таки пойдут дожди, сгоревшие леса, пепел и мусор, который очень тяжело почистить, будут смыты в главные водохранилища, снабжающие водой Сидней. Такой риск есть, и пока непонятно, как это все будет развиваться", – подчеркнул бизнесмен.

Украинский бизнесмен из Австралии: Пожары стали проблемой национального масштаба, но – простите за цинизм, – не общенациональной трагедией. Читайте полный текст интервью

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

В стране уже погибло 28 человек, сгорело около 2 тыс. домов, сожжено около 8 млн га земли.

Теги: пожар, Австралия, вода, лесные пожары, дожди, Сергей Будкин
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