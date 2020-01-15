Украинский бизнесмен из Австралии: Когда пойдут дожди, сгоревшие леса, пепел и мусор будут смыты в главные водохранилища, снабжающие водой Сидней

Масштаб лесных пожаров в Австралии в этом году действительно огромный, но человек уже больше готов к борьбе с огнем, чем в предыдущие годы. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" украинский бизнесмен Сергей Будкин, с 2010 года живущий в Сиднее.

"Трагедия была в 2009 году, когда в результате лесных пожаров в штате Виктория полностью сгорел целый город и погиб 181 человек. Это было самое большое число жертв за всю историю австралийских пожаров", – напомнил бизнесмен.

По его мнению, силы природы в любом случае превосходят человеческие, но степень готовности и минимизация серьезных и болезненных последствий для страны уже налицо.

Будкин высказал мнение, что у этой проблемы есть и долгосрочные последствия.

"Они серьезные и обязательно скажутся. Например, когда в ближайшее время все-таки пойдут дожди, сгоревшие леса, пепел и мусор, который очень тяжело почистить, будут смыты в главные водохранилища, снабжающие водой Сидней. Такой риск есть, и пока непонятно, как это все будет развиваться", – подчеркнул бизнесмен.