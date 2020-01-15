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Украинский бизнесмен из Австралии: Структуры экономики Австралии и Украины настолько схожи, а результаты настолько различны, что иногда становится больно за родную страну

Между Украиной и Австралией можно проводить много параллелей, обе страны являются естественными конкурентами друг друга, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" украинский бизнесмен, живущий в Сиднее, Сергей Будкин.

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Будкин: Есть наглядный пример, как, сидя на больших запасах природных ресурсов, можно иметь нормальную демократию и 30 лет экономического роста
Будкин: Есть наглядный пример, как, сидя на больших запасах природных ресурсов, можно иметь нормальную демократию и 30 лет экономического роста
Фото: Елена Крик / Facebook

Структура экономики Австралии и Украины похожи, но результаты – различны, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" украинский бизнесмен Сергей Будкин, с 2010 года живущий в Сиднее.

"Между Украиной и Австралией можно проводить много параллелей. Как ни парадоксально, но обе страны являются естественными конкурентами друг друга, поскольку структура экономики Австралии очень схожа со структурой экономики Украины. Например, как и в Украине, основные экспортные товары Австралии – это железная руда, уголь и товары сельского хозяйства. В последние годы, правда, когда закончилось освоение крупных газовых месторождений, добавился и экспорт газа", – сказал бизнесмен.

По его словам, до этого момента Австралия выглядела "как удавшийся вариант независимой Украины".

"Страна добывала руду и уголь и продавала в Китай, Японию и другие страны мира. От Великобритании нам в наследство в том числе досталась система образования, которая тоже стала одной из ведущих экспортных отраслей. Более того, экспорт услуг образования превысил по показателям туризм и стал третьим по величине контрибьютором в экспорт Австралии. В общем, структуры экономики Австралии и Украины настолько схожи, а результаты настолько различны, что иногда становится больно за родную страну. Потому что есть наглядный пример, как, сидя на больших запасах природных ресурсов, можно иметь нормальную демократию и почти 30 лет беспрерывного экономического роста", – добавил Будкин.

Украинский бизнесмен из Австралии: Пожары стали проблемой национального масштаба, но – простите за цинизм, – не общенациональной трагедией. Читайте полный текст интервью

Теги: Украина, Австралия, экономика, Сергей Будкин
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