Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Украинская теннисистка про смог в Австралии: Голова болит четвертый день, очень тяжело

По словам теннисистки из Украины Катарины Завацкой, которая выступает в квалификации на Australian Open, даже в закрытом корте собирается много дыма.

Завацкая: "Говорят, завтра будет лучше"
Завацкая: "Говорят, завтра будет лучше"
Фото: katya_zavatska_ / Instagram

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в комментарии ресурсу "Большой теннис Украины" рассказала, как непросто тренироваться в Австралии во время лесных пожаров.

"Голова болит четвертый день, очень тяжело. Сегодня я тренировалась на закрытом корте, и все равно внутри собралось много дыма", – сказала украинка.

Завацкая считает, что такие условия опасны для игроков: "Даже не знаю, как сегодня они поставили матчи. Говорят, завтра будет лучше".

Украинская теннисистка в первом раунде квалификации встретится с китаянкой Ма Шуюэ.

14 января словенская теннисистка Далила Якупович снялась с турнира из-за приступа кашля, спровоцированного дымом от пожаров.

Поединки первого дня квалификации Australian Open, который проходит в Мельбурне, были отложены на час, а тренировки отменены из-за плохого качества воздуха. Утром 14 января оно колебалось от опасного до плохого.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

В стране уже погибло 28 человек, сгорело около 2 тыс. домов, сожжено около 6 млн га земли.

Теги: Украина, пожар, Австралия, теннис, Мельбурн, Australian Open, Катарина Завацкая
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Билык показала подросшего младшего сына
Билык показала подросшего младшего сына
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
Каменских показала фото в купальнике, сделанные в Мексике
Каменских показала фото в купальнике, сделанные в Мексике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS