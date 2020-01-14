Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Теннисистка снялась с квалификации Australian Open из-за кашля, спровоцированного дымом от пожаров

Словенская теннисистка Далила Якупович сказала, что боялась потерять сознание во время квалификационного поединка Australian Open против швейцарки Штефани Фегеле.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Якупович побеждала в поединке, с которого снялась
Якупович побеждала в поединке, с которого снялась
Фото: EPA

Теннисистка Далила Якупович снялась с квалификации турнира Australian Open из-за приступа кашля, который был спровоцирован загрязнением воздуха из-за лесных пожаров, сообщает ESPN Australia.

Якупович побеждала свою соперницу швейцарку Штефани Фегеле в первом круге квалификации Australian Open со счетом 6:4, 5:6, когда упала на колени из-за приступа кашля.

"Мне было очень страшно, что я потеряю сознание. Я опустилась на колени, ведь идти уже не могла", – сказала теннисистка.

Якупович заявила, что организаторы "несправедливо" просили сыграть их сегодня.

"Это вредит нашему здоровью. Я была удивлена, что мы сыграем сегодня, думала, что этого не случится, но у нас не было выбора", – резюмировала спортсменка.

Матчи первого дня квалификации Australian Open, который проходит в Мельбурне, были отложены на час, а тренировки отменены из-за плохого качества воздуха. Утром 14 января оно колебалось от опасного до плохого.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

Австралийский телеканал News 12 января 2020 года сообщил, что в результате лесных пожаров в стране уже погибло 28 человек, сгорело около 2 тыс. домов, сожжено около 6 млн га земли.

Теги: спорт, пожар, Австралия, теннис, лесные пожары, Мельбурн, Australian Open, Далила Якупович
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дорофеева позировала в двух разных купальниках
Дорофеева позировала в двух разных купальниках
Спирс продемонстрировала комплекс асан йоги
Спирс продемонстрировала комплекс асан йоги
Ризатдинова сделала зарядку вместе с сыном от Онищенко
Ризатдинова сделала зарядку вместе с сыном от Онищенко
Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля
Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS