Украинец Стаховский победил в первом матче квалификации Australian Open, Калинина покинула турнир

Сергей Стаховский из Украины прошел во второй круг квалификации Australian Open, его соотечественница Ангелина Калинина покинула турнир, сообщает официальный сайт соревнований.
Стаховский в первом круге квалификации победил словенца Блажа Ролу со счетом 7:6, 6:4. Игра длилась один час 39 минут.
Украинец занимает 152 место в рейтинге ATP, а его соперник является 143-й ракеткой мира.
В следующем круге Стаховский встретится с чилийцем Алехандро Табило, который занимает 208-е место в рейтинге ATP.
Калинина проиграла свой поединок первого круга квалификации румынке Монике Никулеску со счетом 6:7, 2:6. Игра длилась почти два часа, пишет официальный сайт Australian Open.
Украинка занимает 157-е место в рейтинге WTA, а ее соперница – 128-е.
Кроме Калининой и Стаховского, в квалификации на Australian Open участвуют три представителя Украины: Марта Костюк, Катарина Завацкая и Дарья Лопатецкая.
В основной сетке турнира примут участие украинки Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.
Квалификация Australian Open проходит с 14-го по 20 января, основной турнир будет длиться с 20 января по 2 февраля.
Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.