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Украинец Стаховский победил в первом матче квалификации Australian Open, Калинина покинула турнир

Украинский теннисист Сергей Стаховский победил словенца Блажа Ролу в первом круге квалификации Australian Open, а его соотечественница Ангелина Калинина проиграла Монике Никулеску из Румынии.

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Во втором круге Стаховский (на фото) встретится с чилийцем Алехандро Табило
Во втором круге Стаховский (на фото) встретится с чилийцем Алехандро Табило
Фото: EPA

Сергей Стаховский из Украины прошел во второй круг квалификации Australian Open, его соотечественница Ангелина Калинина покинула турнир, сообщает официальный сайт соревнований.

Стаховский в первом круге квалификации победил словенца Блажа Ролу со счетом 7:6, 6:4. Игра длилась один час 39 минут.

Украинец занимает 152 место в рейтинге ATP, а его соперник является 143-й ракеткой мира.

В следующем круге Стаховский встретится с чилийцем Алехандро Табило, который занимает 208-е место в рейтинге ATP.

Калинина проиграла свой поединок первого круга квалификации румынке Монике Никулеску со счетом 6:7, 2:6. Игра длилась почти два часа, пишет официальный сайт Australian Open.

Украинка занимает 157-е место в рейтинге WTA, а ее соперница – 128-е.

Кроме Калининой и Стаховского, в квалификации на Australian Open участвуют три представителя Украины: Марта Костюк, Катарина Завацкая и Дарья Лопатецкая.

В основной сетке турнира примут участие украинки Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

Квалификация Australian Open проходит с 14-го по 20 января, основной турнир будет длиться с 20 января по 2 февраля.

Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.

Теги: Украина, теннис, Сергей Стаховский, Элина Свитолина, Australian Open, Катерина Бондаренко, WTA, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, ATP, Марта Костюк, Катерина Козлова, Катарина Завацкая
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