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Украинка Ястремская вылетела из теннисного турнира серии Premier после первого круга

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла нидерландке Кики Бертенс в первом круге турнира WTA, который проходит в австралийском Брисбене.

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Ястремская проиграла свой первый матч в новом году
Ястремская проиграла свой первый матч в новом году
Фото: EPA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вылетела из турнира серии Premier, который проходит в австралийском Брисбене, после своей первой игры в году, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Украинка в поединке первого круга проиграла нидерландской теннисистке Кики Бертенс со счетом 4:6, 6:1, 3:6. Игра длилась почти два часа.

Ястремская занимает 22-ю позицию в рейтинге лучших теннисисток мира, нидерландка является девятой ракеткой планеты.

Это была третья встреча Ястремской и Бертенс в турнирах Женской теннисной ассоциации. Во всех поединках побеждала нидерландка.

6 января другая украинка Элина Свитолина проиграла свою игру на турнире в Брисбене американке Даниэле Коллинз.

На турнире в парном разряде выступает украинская теннисистка Людмила Киченок, она уже пробилась в четвертьфинал.

Теги: Украина, Австралия, теннис, Брисбен, WTA, Даяна Ястремская, Кики Бертенс
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