Украинка Ястремская вылетела из теннисного турнира серии Premier после первого круга

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вылетела из турнира серии Premier, который проходит в австралийском Брисбене, после своей первой игры в году, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
Украинка в поединке первого круга проиграла нидерландской теннисистке Кики Бертенс со счетом 4:6, 6:1, 3:6. Игра длилась почти два часа.
Ястремская занимает 22-ю позицию в рейтинге лучших теннисисток мира, нидерландка является девятой ракеткой планеты.
Это была третья встреча Ястремской и Бертенс в турнирах Женской теннисной ассоциации. Во всех поединках побеждала нидерландка.
6 января другая украинка Элина Свитолина проиграла свою игру на турнире в Брисбене американке Даниэле Коллинз.
На турнире в парном разряде выступает украинская теннисистка Людмила Киченок, она уже пробилась в четвертьфинал.