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Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA, Цуренко вылетела за пределы первой сотни

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации, ее соотечественница Леся Цуренко потеряла 46 позиций.

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Свитолина уже провела первую игру в году
Свитолина уже провела первую игру в году
Фото: EPA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась в пятерку лучших теннисисток планеты в обновленном рейтинге WTA, другая украинка, Леся Цуренко, вылетела за пределы первой сотни, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Свитолина поднялась на одну строчку и теперь занимает пятое место. Украинка обошла Бьянку Андрееску из Канады.

В первой сотне рейтинга находятся еще две украинские спортсменки: Даяна Ястремская осталась на 22-м месте, а Катерина Козлова поднялась на две строчки и занимает 89-ю позицию.

Цуренко опустилась в рейтинге на 46 мест и занимает 119-ю строчку. Это худшая позиция украинки с 2011 года.

6 января Свитолина начала новый сезон с поражения американке Даниэле Коллинз в первом круге турнира WTA.

Теги: Украина, теннис, Элина Свитолина, WTA, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катерина Козлова
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