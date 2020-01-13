Украинка Ястремская одержала первую победу в сезоне в теннисном турнире WTA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала первую победу в сезоне в теннисном турнире WTA серии Premier, который проходит в австралийской Аделаиде, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
Украинка в двух сетах обыграла представительницу Венгрии Тимею Бабош – 7:5, 6:3. Поединок длился один час и 16 минут.
Ястремская занимает 24-е место в рейтинге WTA, а венгерка является 86-й ракеткой мира. Это была первая встреча между спортсменками в рамках турниров Женской теннисной ассоциации.
Во втором круге украинская спортсменка встретится с немкой Анжеликой Кербер – 18-й ракеткой планеты.
7 января Ястремская проиграла в первом круге турнира в австралийском Брисбене нидерландке Кики Бертенс.
Кроме Ястремской в турнире в Аделаиде украинки участия не принимают.