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Украинка Ястремская одержала первую победу в сезоне в теннисном турнире WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом круге турнира WTA серии Premier, который проходит в австралийской Аделаиде, обыграла Тимею Бабош из Венгрии.

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Ястремская в следующем круге сыграет с Кербер
Ястремская в следующем круге сыграет с Кербер
Фото: EPA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала первую победу в сезоне в теннисном турнире WTA серии Premier, который проходит в австралийской Аделаиде, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Украинка в двух сетах обыграла представительницу Венгрии Тимею Бабош – 7:5, 6:3. Поединок длился один час и 16 минут.

Ястремская занимает 24-е место в рейтинге WTA, а венгерка является 86-й ракеткой мира. Это была первая встреча между спортсменками в рамках турниров Женской теннисной ассоциации.

Во втором круге украинская спортсменка встретится с немкой Анжеликой Кербер – 18-й ракеткой планеты.

7 января Ястремская проиграла в первом круге турнира в австралийском Брисбене нидерландке Кики Бертенс.

Кроме Ястремской в турнире в Аделаиде украинки участия не принимают.

Теги: Украина, Австралия, теннис, WTA, Даяна Ястремская
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