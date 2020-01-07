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Свитолина сыграет за сборную Украины в Кубке Федерации

Женская сборная Украины по теннису, в состав которой вошла первая ракетка Украины Элина Свитолина, в рамках Кубка Федерации сыграет в феврале в Таллинне.

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Свитолина является пятой ракеткой мира
Свитолина является пятой ракеткой мира
Фото: ЕРА

Первая ракетка Украины Элина Свитолина включена в состав сборной Украины для выступления в Кубке Федерации – международном соревновании среди женских команд. Об этом 7 января проинформировала в Facebook Федерация тенниса Украины.

"Национальную сборную будут представлять Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Катарина Завацкая и Леся Цуренко. Капитан – Михаил Филима", – сказано в сообщении.

В федерации уточнили, что ближайший матч украинская сборная проведет в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации 5–8 февраля в Таллинне.

https://www.facebook.com/UkrainianTennisFederation/posts/2476682225774712

Сама Свитолина утверждает, что ей "всегда нравится играть за сборную", отмечает "Большой теннис Украины".

Первая ракетка Украины занимает пятое место в мировом рейтинге.

В феврале 2019 года сборная Украины не сумела выйти в плей-офф Второй мировой группы Кубка Федерации. Украинки проиграли шведкам (со счетом 1:2) и выиграли у болгарок (2:1) и эстонок (3:0). Первое место в группе заняла команда Швеции.

Теги: теннис, сборная Украины, Элина Свитолина, Таллинн, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Кубок Федерации
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