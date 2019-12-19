Свитолина показала свою тренировку

Украинская теннисистка Элина Свитолина обнародовала видео из тренажерного зала.

Свитолина: Если вы не делаете посты после занятий в тренажерном зале, вы вообще работали? Фото: elisvitolina / Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала в Instagram комплекс упражнений, которые делает в спортзале.

"Если вы не делаете посты после занятий в тренажерном зале, вы вообще работали?" – написала она.

Элина Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе. Она завершила сезон 2019 года на шестом месте в рейтинге WTA. Новый сезон украинка начнет на первом турнире серии Premier, который пройдет в австралийском Брисбене с 6-го по 12 января.