Свитолина показала свою тренировку

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала в Instagram комплекс упражнений, которые делает в спортзале.
"Если вы не делаете посты после занятий в тренажерном зале, вы вообще работали?" – написала она.
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If you don’t post after gym session , did you even work out ?! * * * @whgym
Элина Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе. Она завершила сезон 2019 года на шестом месте в рейтинге WTA. Новый сезон украинка начнет на первом турнире серии Premier, который пройдет в австралийском Брисбене с 6-го по 12 января.