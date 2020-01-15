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В сгоревших лесах Австралии прорастают деревья. Фоторепортаж

Сегодня 12.22
В лесах Австралии, которые пострадали от пожаров, начали прорастать новые растения. Фото обнародовало агентство ЕРА. Так, в выжженых лесах штата Новый Южный Уэльс пустили первые ростки деревья и кустарники. Новый Южный Уэльс был первым штатом в Австралии, пострадавшим от огня. Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. В стране уже погибло 28 человек, сгорело около 2 тыс. домов, сожжено около 8 млн га земли.
Теги: пожар, Австралия, лесные пожары, деревья, Новый Южный Уэльс
 

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Почему жители Австралии относятся к масштабным лесным пожарам, бушующим на материке четвертый месяц подряд, без паники; почему дожди, которые вот-вот должны начаться, принесут стране не только облегчение, но и серьезные проблемы; что австралийцы знают о войне в Украине и следят ли за расследованием сбитого над оккупированным Донбассом малайзийского Boeing; как в Австралии еще в середине XIX века выработали устойчивый иммунитет к российской пропаганде, а также что нужно сделать Украине, чтобы достичь хотя бы десятой доли экономического успеха Австралии. Об этом и многом другом в интервью "ГОРДОН" рассказал украинский бизнесмен Сергей Будкин, с 2010 года живущий в Сиднее.
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