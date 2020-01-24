С должности председателя лесхоза уволили Сысу, которого задержали после взятки детективу НАБУ

Глава Гослесагентства Украины Андрей Заблоцкий объявил о начале "очищения лесной отрасли". По его словам, он подписал приказ об увольнении председателя Гутянского лесхоза Виктора Сысу, который фигурирует в деле о халатности.

Председателя Гутянского лесхоза в Харьковской области Виктора Сысу, который находится под домашним арестом по делу о халатности, уволили с должности. Об этом сообщил 24 января в Facebook председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий.

Он разместил фото приказа, в котором сказано, что Сыса увольняется за "единоразовое нарушение руководителем законодательства и обязанностей, предусмотренных контрактом".

"Начали очищение лесной отрасли Украины Сегодня подписал приказ об увольнении Виктора Сысы с должности директора Гутянского лесхоза, что в Харьковской области. Человек, который нарушает законодательство и не обеспечивает сохранность и эффективное использование лесных ресурсов, не может работать в лесном хозяйстве. Допускать такие объемы незаконных рубок просто недопустимо", – написал Заблоцкий.

По его словам, "от этого страдает и окружающая среда, и лесохозяйственное предприятие, и государство".

"Чтобы восстановить доверие общества к лесоводам, нужно работать честно и эффективно. А с отдельными лицами, которые этого не понимают, будем прощаться", – подчеркнул глава Гослесагентства.

17 июля в ходе поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом. Зеленскому рассказали, что незаконные вырубки леса в области контролирует Сыса. Тогда президент позвонил Сысе и пригласил его на встречу.

30 октября 2019 года в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что на передаче взятки в размере $100 тыс. старшему следователю НАБУ в Харьковской области задержали директора государственного предприятия. Взятку следователю предложили за закрытие дела, связанного с незаконным отчуждением неучтенного имущества и продажей лесоматериалов по сниженным ценам подконтрольным директору предприятиям, проинформировали в ведомстве.

31 октября директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Сысу задержали. "Лесник, который был приглашен президентом после визита в Харьков, как раз вчера предлагал детективу НАБУ $100 тыс. Почему-то принес $110 тыс. Даже не знаем почему. Затем, когда детектив под запись набрал его и сказал: "А чего 110?" – "Да я перепутал пакеты..." – рассказал Сытник.

2 ноября Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Сысу с альтернативой залога в 5 млн грн.

Сыса внес залог и вышел из изолятора. Его обязали носить электронный браслет.

17 января Московский райсуд Харькова отправил Сысу под ночной домашний арест.