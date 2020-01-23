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Во Львовской области во время ограбления погибла жена директора лесхоза – СМИ

Вечером 22 января злоумышленники ограбили дом директора "Радеховского лесоохотничьего хозяйства". По данным издания ZAXID.NET, грабители пытали хозяев дома. В результате жена директора погибла, сам он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Правоохранители разыскивают грабителей
Правоохранители разыскивают грабителей
Фото: pixabay.com

Во Львовской области во время ограбления погибла 59-летняя женщина. Издание ZAXID.NET пишет, что злоумышленники грабили дом директора ГП  "Радеховское лесоохотничье хозяйство".

В пресс-службе Главного управления Нацполиции Львовской области сообщили, что инцидент произошел вечером 22 января в Радеховском районе.   

Неизвестные в масках ворвались в жилой дом, пытали жителей, после чего сбежали, завладев деньгами.

Во время нападения в доме находились пять человек – 61-летний мужчина, трое женщин в возрасте 34, 59 и 87 лет, а также двое детей – одного года и пяти лет.

"Нападавшие жестоко пытали владельца дома и нанесли телесные повреждения женщинам, требуя указать место хранения денег ценностей, после чего завладели средствами и скрылись. От полученных травм одна из женщин скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство" и по ч.4 ст.187 "разбой". 

"Для раскрытия этого резонансного преступления задействованы лучшие специалисты различных служб и подразделений полиции Львовской области. Работают эксперты, оперативники, следователи и сотрудники других служб. Мы прилагаем все усилия, чтобы установить лиц, причастных к нападению и убийству человека и задержать их", – заявил глава полиции области Василий Виконский.

По данным ZAXID.NET, нападение было совершено на частный дом руководителя местного лесхоза Степана Данькевича. В результате злоумышленники похитили несколько тысяч гривен и около $500 долларов.

"Во ходе пыток погибла 59-летняя жена Степана Данькевича. В это время в доме также находились двое его малолетних внуков, которым год и пять лет, 34-летняя дочь и 87-летняя теща. Сам Степан Данькевич после побоев госпитализирован в больницу. Предварительно известно, что он в тяжелом состоянии", – пишет издание.

Теги: убийство, полиция, ограбление, уголовное производство, Нацполиция, Василий Виконский
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